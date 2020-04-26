living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جنبلاط يهاجم الرئيس عون.. ويصف دياب بـ"لا شيء" !

26
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، أنه "ليس هناك من مشروع لتشكيل حلف ثلاثي او رباعي، لكن من هم هؤلاء من الذين يصنفون الناس اليوم؟".

وفي حديثٍ إلى العربية، قال جنبلاط: "ليتذكر التيار الوطني الحر انه كان ميليشيا، وبعد الإنسحاب السوري عادوا وحكموا ولبنان اليوم فاقد للسياسة لا يسيطر على حدوده ومطاره".



ولفت إلى أن "رئيس الحكومة حسان دياب لا شيئ بل الحلف الثنائي التيار الوطني الحر ومن خلفه حزب الله يبنون لبنان الجديد، وقد يكون ولاية ايرانية او سورية وسنقاوم هذا المشروع".

وأشار جنبلاط إلى أننا "نستطيع ان نعيد لبنان لأن الدولة غنية لكن منهوبة وممتلكاتها كثيرة والحل اليوم بمحاورة صندوق النقد، لكن حزب الله يريد تأميم لبنان على طريقته".



وأضاف، "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أخطأ لكن ليس هو المسؤول عن 50 مليار دولار هدر بالكهرباء، فالسلطة وتحديدا التيار الوطني الحر فرض عليه هذه الفاتورة وحسان دياب لا يجرؤ على المس بملف الكهرباء".

وأكد رئيس الحزب الإشتراكي، أننا "سنقول لا لمحاولات حزب الله إلغائنا، وتطبيق مثال سوريا والعراق وإيران في لبنان".

كما دعا مناصري حزب التقدمي الاشتراكي الى التظاهر لانهم من الناس الذين يعانون من تداعيات الانهيار الاقتصادي الحاصل. 

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout