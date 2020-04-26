وفاة 4 اشخاص بسبب بفيروس كورونا في اليونان..

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أعلنت السلطات اليونانية، مساء اليوم الاحد ، عن تسجيل 4 اربع حالات وفاة في اليونان خلال آل 24 الساعة الماضية بسبب الاصابة بفيروس كورونا ،مما وصل عدد الوفيات في اليونان حتى تاريخه الى 134 شخصا، وهم 35 سيدة و99 رجلا ويعاني 90.1% منهم من امراض مزمنة، ويبلغ معدل عمر الوفيات 74 عاما.



وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة اليونانية، سوتيريس تسيودراس، عن تسجيل 11 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، مما يرفع عدد المصابين حتى الساعة إلى 2517 مصابا ، ومنهم 578 شخصا اصيبوا بها في الخارج و1181 شخصا اصيبوا بها من جراء اتصالهم باشخاص مصابين بفيروس كورونا. ويتلقى 46 مريضا العلاج في غرف العناية المشددة، ومنهم 14 سيدة، ومعدل العمر 68 عاما، ويعاني 83.1% منهم من أمراض مزمنة. وخرج 70 شخصا من غرف العناية المشددة، واجري حتى تاريخه اكثر من 64608 فحصا مخبريا خاصا بفيروس كورونا المستجد.