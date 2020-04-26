جورج عطالله: كشف المستور المالي أصاب اصحاب الولاء الصحراوي بالهذيان..

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غرد عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطاالله عبر تويتر قائلا: واضح ان الاقتراب من كشف المستور المالي أصاب اصحاب الولاء الصحراوي بالهذيان بعد أن ثبت باليقين قيامهم ب :

- الاستدانة بهدف التوطين

- إفلاس مؤسسات الدولة لشرائها بليرة واحدة

- تدمير القطاعات الصناعية والزراعية في لبنان

- إصدار قوانين إعفاء ميراثهم من الضرائب

- سرقة حقوق المالكين للإستيلاء على وسط العاصمة بيروت

- الخضوع للمحتل السوري وتسليمه مفاتيح بيروت

- هدر أموال المشاريع والدخول بسمسرات وصفقات وتنفيعات للحاشية

- ادخال رشوة البترودولار على الحياة السياسية والانتخابية في لبنان

يتبع .....