جورج عطالله: كشف المستور المالي أصاب اصحاب الولاء الصحراوي بالهذيان..

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غرد عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطاالله عبر تويتر قائلا: واضح ان الاقتراب من كشف المستور المالي أصاب اصحاب الولاء الصحراوي بالهذيان بعد أن ثبت باليقين قيامهم ب :
- الاستدانة بهدف التوطين
- إفلاس مؤسسات الدولة لشرائها بليرة واحدة
- تدمير القطاعات الصناعية والزراعية في لبنان
- إصدار قوانين إعفاء ميراثهم من الضرائب
- سرقة حقوق المالكين للإستيلاء على وسط العاصمة بيروت
- الخضوع للمحتل السوري وتسليمه مفاتيح بيروت
- هدر أموال المشاريع والدخول بسمسرات وصفقات وتنفيعات للحاشية
- ادخال رشوة البترودولار على الحياة السياسية والانتخابية في لبنان
يتبع .....