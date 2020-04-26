أخبار سارة في تقرير مستشفى الحريري!

A + A -

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا Covid-19، من بين 205 فحوصات مخبرية، مقابل تماثل حالة للشفاء، وإخراج 6 مصابين بالفيروس من المستشفى إلى الحجر المنزلي، إضافة إلى عدم وجود أي حالة حرجة في العناية المركزة.



جاء ذلك في التقرير اليومي للمستشفى عن آخر المستجدات حول الفيروس، وفيه:



"- أجرى المستشفى 205 فحوصات مخبرية، سجلت إصابة واحدة ايجابية وباقي النتائج سلبية.



- وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 8 إصابة.



- تم استقبال 8 حالات مشتبها بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى.



- تماثلت حالة واحدة للشفاء من فيروس كورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كل عواض المرض.



- بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس كورونا منذ البداية حتى تاريخه 119 حالة شفاء.



- بناء لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة، تم إخراج 6 إصابات بفيروس كورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي، بعد تأكيد الطبيب شفائها سريريا وابلاغها بكل التدابير والارشادات المتعلقة بالحجر المنزلي.



- إن جميع المصابين بفيروس كورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا حالات حرجة في العناية المركزة.



لمعرفة عدد الإصابات على الأراضي اللبنانية كافة، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة".