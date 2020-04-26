باسيل: فالنعد كماماتنا في المنزل ونحتفظ بالاقنعة للفرق الذين يخاطرون بحياتهم لإنقاذنا!

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نشر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على حسابه الخاص على انستغارم صورة لكمامات مصنوعة في المنزل وعلق عليها :

"علمتنا هذه الأزمة الكثير، حول الأشياء التي يجب أن نغيرها في روتيننا اليومي، وحول الأشياء التي يجب أن نتركها من أجل حياة أفضل... والأهم أنها علمتنا أنه علينا أن نعيش لفترة من الوقت مع تغييرات صغيرة وجديدة، كما علينا أن نعتاد على العيش لفترة من الوقت مع كمامات ودية... فلنعدّ الكمامات الخاصة في المنزل ونحتفظ بالأقنعة التي لا تزال لدينا من اجل فرق الرعاية الصحية الذين يخاطرون بحياتهم لإنقاذنا".