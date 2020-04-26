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وحدة الكوارث في قضاء صور: العينات العشوائية ال 267 نتيجتها سلبية

26
APRIL
2020
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 أعلنت إدارة وحدة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، وبناء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، أن "العينات ال 267 التي تم أخذها بشكل عشوائي في قضاء صور لمواطنين لبنانيين ومقيمين سوريين وفلسطينيين، جاءت نتيجتها جميعها سلبية، ولم تسجل أي حالة مشتبهة حتى ساعة إعداد التقرير، وما زالت 3 حالات قيد المتابعة، وعليه فإن عدد المصابين في القضاء ما زال 8، تماثل ثلاثة منهم إلى الشفاء بشكل تام".

وأكدت الوحدة، في بيان، أنها بالتعاون مع طبابة القضاء والصليب الاحمر اللبناني "تقوم وبشكل متواصل، بجولات على الأهل المحجورين الذين يبلغ عددهم 291 حالة موزعين على مساحة القضاء، للاطلاع على أوضاعهم الصحية والاجتماعية، وقد تم إبلاغ البلديات بأسماء 162 شخصا أنهوا فترة حجرهم من دون ظهور أي عوارض عليهم".

وتوجهت إلى أهالي المنطقة قائلة: "إن وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، هي الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء، وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".

وختمت: "وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة ننصح جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل. كما نلفت انتباه المواطنين أخذ العلم بحظر التجول يوميا من الساعة السابعة مساء ولغاية الساعة الخامسة صباحا تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين من قبل القوى الأمنية، كما نتمنى على جميع البلديات التشدد في منع توافد العائلات الغريبة الجديدة الى المنطقة، مما يساعد في التخفيف والحد من انتشار الفيروس المتنقل حفاظا على صحة وسلامة الجميع".

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