وزير الداخلية: للتقيد بوضع الكمامات والاستحصال عليها من قبل العناصر الامنية!

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أعلن مكتب وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي أن "يوم غد الاثنين يصادف انطلاق المرحلة الأولى من تخفيف الإجراءات التي اتخذت سابقا للحد من انتشار جائحة كورونا."



و"من اجل السلامة العامة وسلامة المواطن وبهدف النجاح في تنفيذ كافة المراحل للعودة إلى الحياة الطبيعية"، دعا فهمي، بحسب البيان، جميع المواطنين الى التقيد بإجراءات السلامة العامة ووضع كمامة اثناء وجودهم خارج المنزل.



وطلب، في حال عدم توفر الكمامات بحوزة المواطنين، الى الاستحصال عليها من قبل العناصر الامنية التي ستقوم بتوزيعها على الحواجز أو تغطية الأنف والفم بمنديل من قماش حفاظًا على سلامتهم.