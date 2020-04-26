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أين أخطأ الرئيس و حسان دياب؟ (بقلم دارين السمراني)

26
APRIL
2020
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كتبت دارين السمراني
أين أخطأ الرئيس و حسان دياب؟
لو تمت إقالة رياض سلامة لقلتم أنهم يريدون كبش محرقة و ربما صدقناكم.
لو تم تعيين منصور بطيش حاكماً لقلتم جبران باسيل مهووس بالسلطة و ربما صدقناكم.
لو تم تعيين نواب للحاكم لقلتم توزيع حصص و ربما صدقناكم.
لكن أن يطلب رئيس الحكومة من الحاكم المصارحة و يطلب التدقيق في حسابات مصرف لبنان فهو لا يريد الإتهام جزافاً و يريد قطع الشك باليقين أين الخطيئة هنا؟
أن يقول رئيس الحكومة سنعتبر كل مبلغ محول فوق ال 50 الف دولار كأنه لم يحصل و نقاضي صاحبه جزائيا أين الخطيئة؟
من المسؤول عن إفراغ المصارف من العملات الصعبة و حرمان الموطنين من جنى أعمارهم؟
من يزود الصيارفة بالعملات الصعبة لإغراق السوق و تدهور الليرة؟
أين الإنقلاب على الإقتصاد الحر هنا؟
رجاءً إحترموا ذكاءنا
صراخكم و عويلكم كالمريب الذي يكاد يقول خذوني و خوفكم من أن يكون رياض سلامة أول حجر من أحجار الدومينو فتتساقط جميع رؤوسكم.
خوفكم من تلاقي إرادة ميشال عون مع عزم و صلابة حسان دياب في محاربة الفساد و إنقاذ حطام دولة أنهكتموها بفسادكم و سرقاتكم و عمالتكم و عمولتكم .
خوفكم من أن تتوقف إمتيازاتكم في حلب الدولة التي وصفها إلياس الهراوي يوماً في البقرة الحلوب.
خوفكم من توقف النهب في المشاريع و الهندسات المالية و إحتكاركم و كارتيلاتكم و جمعيات هوانمكم
حسان دياب نردد لك ما قاله الحجاج بن يوسف:
إننا نرى رؤوساً قد أينعت و حان وقت قطافها و أنت قاطفها.
أقدم و الحق و المظلومون معك...

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