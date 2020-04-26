أين أخطأ الرئيس و حسان دياب؟ (بقلم دارين السمراني)

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كتبت دارين السمراني

أين أخطأ الرئيس و حسان دياب؟

لو تمت إقالة رياض سلامة لقلتم أنهم يريدون كبش محرقة و ربما صدقناكم.

لو تم تعيين منصور بطيش حاكماً لقلتم جبران باسيل مهووس بالسلطة و ربما صدقناكم.

لو تم تعيين نواب للحاكم لقلتم توزيع حصص و ربما صدقناكم.

لكن أن يطلب رئيس الحكومة من الحاكم المصارحة و يطلب التدقيق في حسابات مصرف لبنان فهو لا يريد الإتهام جزافاً و يريد قطع الشك باليقين أين الخطيئة هنا؟

أن يقول رئيس الحكومة سنعتبر كل مبلغ محول فوق ال 50 الف دولار كأنه لم يحصل و نقاضي صاحبه جزائيا أين الخطيئة؟

من المسؤول عن إفراغ المصارف من العملات الصعبة و حرمان الموطنين من جنى أعمارهم؟

من يزود الصيارفة بالعملات الصعبة لإغراق السوق و تدهور الليرة؟

أين الإنقلاب على الإقتصاد الحر هنا؟

رجاءً إحترموا ذكاءنا

صراخكم و عويلكم كالمريب الذي يكاد يقول خذوني و خوفكم من أن يكون رياض سلامة أول حجر من أحجار الدومينو فتتساقط جميع رؤوسكم.

خوفكم من تلاقي إرادة ميشال عون مع عزم و صلابة حسان دياب في محاربة الفساد و إنقاذ حطام دولة أنهكتموها بفسادكم و سرقاتكم و عمالتكم و عمولتكم .

خوفكم من أن تتوقف إمتيازاتكم في حلب الدولة التي وصفها إلياس الهراوي يوماً في البقرة الحلوب.

خوفكم من توقف النهب في المشاريع و الهندسات المالية و إحتكاركم و كارتيلاتكم و جمعيات هوانمكم

حسان دياب نردد لك ما قاله الحجاج بن يوسف:

إننا نرى رؤوساً قد أينعت و حان وقت قطافها و أنت قاطفها.

أقدم و الحق و المظلومون معك...