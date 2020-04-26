وزير الصحة: الحكومة لن تبخل على مستشفياتها!

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أكد وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن "مواكبة تجهيز المستشفيات الحكومية وتأهيلها لتكون على قدر تحديات المرحلة، وهذا مسار مستمر، ولن تبخل الحكومة على المستشفيات الحكومية بتجهيزاتها وكوادرها".



كلام حسن جاء خلال تسليمه جهازي تنفس وجهاز تصوير أشعة محمول لرئيس مجلس إدارة مستشفى بعلبك الحكومي الدكتور حسان يحفوفي، في حضور عضو لجنة الصحة النيابية الدكتور علي المقداد، رئيس مصلحة الصحة في محافظة بعلبك الهرمل الدكتور محمود ياغي ورئيس قسم الصحة الدكتور محمد الحاج حسن.



وأشار إلى أن "هذه الهبة من منظمة الصحة العالمية، وكما وعدنا سنعمل لتحقيق أمنية المجتمعات بتأهيل المستشفيات الحكومية التي أظهرت بأنها في الوقت الصعب هي على قدر التحدي".