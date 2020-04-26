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خريش للحريري: لا يمكن لأمثالك ان يعتم على نوايا الاصلاح ولا أن يمنع تحقيقها!

26
APRIL
2020
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ردت نائبة رئيس التيار للشؤون السياسية المحامية مي خريش عبر حسابها الخاص على تويتر على احمد الحريري قائلة:

"جبران باسيل لا يكتب أفكار حسان دياب لا عن الفساد ولا عن الثقب الاسود ولا عن منظومة الفساد في الدولة…ما لا يمكن ان تفهمه انت وفريقك السياسي...سبب هذا الداء…ان نوايا الإصلاح عندما تتلاقى بين الأوادم والنظيفين…تسطع كالشمس…ولا يمكن لأمثالك ان يعتم عليها…ولا أن يمنع تحقيقها..."


وقد جاء في تغريدة الحريري التالي:

"رئيس جمهورية الظل يطل من جديد .. طالما ان آبار النفط ليست ملكاً خاصاً لابيه ولا ارثاً من امه، فما الداعي لان يعطي نفسه صلاحية الاعلان عن نتائج التنقيب؟ اين هو وزير الطاقة؟ واين هو رئيس الحكومة؟ واين هو الرئيس الشرعي من ذلك؟ حسان دياب استنسخ عبارات جبران باسيل حرفياً من الثقب الاسود الى منظومة السلطة .. اليوم قال صهر العهد للبنانيين من يكتب افكار رئيس الحكومة"

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