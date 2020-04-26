هيئة المرأة في التيار الوطني الحر - كولكو اوتاوا نظّمت وقفة تضامنية دعمًا للطاقم الطبي في المدينة

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‎نظّمت هيئة المرأة في التيار الوطني الحر -كولكو اوتاوا وقفة تضامنية دعمًا للطاقم الطبي في مدينة اوتاوا. ‎نهار السبت الواقع في ٢٥نيسان الساعة الثالثة بعد الظهر ، أمام مستشفى ‎‏Hôpital Elisabeth Bruyère.



‎تجمّع الناشطون أمام المبنى حاملين اليافطات الداعمة للطاقم الطبي، وأيضاً الأعلام اللبنانية والكندية مع موسيقى لبنانية لزرع الفرحة والإبتسامة على وجوههم وقد خرج البعض من الطاقم الطبي لملاقات الناشطين وآخرين من المسنّين شاركوا من خلال الظهور امام نوافذ المستشفى.

‎وقد قامت إدارة المستشفى بوضع يافطة ترحيب معبرين عن فرحتهم و تقديرهم لهذه اللفتة المنوهة.



ان هيئة اوتاوا في التيار الوطني الحر تشكر كل من شارك في هذا العمل الإنساني خلال هذه الفترة الصعبة التي نمر بها.