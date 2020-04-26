وليد الأشقر لقناة سكاي نيوز: الرئيس عون سيفتح أبواب السجون لناهبي المال العام ‎

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اعتبر عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر وليد الأشقر أن ما أوجع البعض من السياسيين هو جدية الحكومة في فتح ملفات الفساد التي يبدو أن شظاياها ستصيبهم في الصميم، متسائلاً لماذا هذه الفورة غير المسبوقة على الحكومة. فمن هو مرتاح الضمير يجب أن يشجع على هذه الإجراءات وليس انتقادها.

من جهة أخرى تساءل الأشقر في حديث إلى قناة سكاي نيوز عبر سكايب عن خطة تيار المستقبل للخروج من الأزمة المالية الحالية لو كان اليوم في السلطة، وهل يملك تصوراً واضحاً لحلول جذرية تخرجنا مما تسببت به السياسات المالية للحكومات المتعاقبة التي رسمها الرئيس الحريري الأب منذ العام ١٩٩٢.

وختم مؤكداً أن عهد الرئيس عون باقٍ رغم محاولات البعض تشويه صورته، وسنشهد قريباً فتح أبواب السجون لملئها بكل من سرق ونهب المال العام للدولة اللبنانية.