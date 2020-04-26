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ابو نجم: هؤلاء هم البوم في لبنان

26
APRIL
2020
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كتب الصحافي ميشال ابو نجم:

البوم هني مش نوع من الطيور بس، منظرها منظر شؤم، تنعق في الخرائب والمقابر، لأ.. 

البوم هني ناس ما بيعرفوا إلا الندب والنواح والبكي، ما بحياتن عرفوا أو رح يعرفوا شي إسمو تفاؤل وحلم ورجاء، وشغل وصبر، ومتابعة... البوم هيي نوعية من الناس، ما عندا شغل ولا بتعرف تشتغل، وما بتشوف إلا السواد وما بتتمنى الخير لا لشعبها ولا لوطنها، وما بتحب تشوف التقدم والنجاح لوطنها إذا هالشي ممكن يساهم فيه فريق أو قوى سياسية ما بتتفق معها بالرأي، بس لأنو ما بنفسها إلا الحقد والحسد واللون الأسود والفكر الأسود...


شو هيي وقفت عالغاز كأنو هالغاز إذا طلع، وانشالله رح يطلع، هو لميشال عون أو جبران باسيل أو التيار الوطني الحر ومش لكل الشعب اللبناني وللأجيال الجديدة وحتى للبوم وولادن... ما كل عمرن البوم ببَومو: وقت كان الجيش السوري ببومو وبقولو سوريا ما بتطلع من لبنان وإنتو مجانين، ووقت بتسعى لينعمل قانون انتخاب جديد بيعمل عدالة بالتمثيل ما بشوفو إلا النق، ووقت بتهاجم منظومة الفساد لحالك ما بتشوف حدا من لي عاملّي حالو منتفض وثائر اليوم ومفكر التظاهر مهرجان فني وقف معك ولو بكلمة، ووقت بتدق بقدس أقداس الفساد والنهب بلبنان وهو الحاكم بأمر المال بقلك هيدي تصفية حسابات واستهداف وما بعرف شو، ومفكر التغيير والإصلاح الجدي لعب ولاد ورقص وهيصة بساحة الشهدا... ولو جبتلن لبن العصفور رح يقلك اللبن لونو أسود!


البومة بومة، وما بعمرها رح تصير صقر وتعرف تحلق بالعالي... أما المقاومين، المتفائلين، اللي ما بيتطلعو لورا، وما بيحطوا إلا عالقمم فلهم وحدهم مجد تحقيق الأحلام وأماني شعبهم...

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