جنرال زهّر نيسان (بقلم جورج حداد)

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بعد 15 عاماً على إنسحاب الجيش السوري من لبنان في 26 نيسان 2005 .. ها أنا أعترف اليوم ..

كم كنت واهماً في اعتقادي وقناعتي أن لحظة إنسحاب الجيش السوري ستكون لحظة إستعادة الشراكة الوطنية ولحظة بناء الدولة ..

ل15 عاماً انخرطت مع رفاق من أشرف وأطهر الناس في نضالٍ من أجل شعار أطلقه الجنرال " سيادة حرية إستقلال " كانت قناعتنا ان سوريا تحتل لبنان وهي ترهن قراره وتمسك بمؤسساته الدستورية .. ولأن غازي كنعان ومن بعده رستم غزالة يقومان بادارة الدولة عبر وكلاء فان سوريا مسؤولة عن هدر حقوق المسيحيين وعن تفكك الدولة وفسادها .. هكذا كانت قناعتنا وعلى هذا الأساس كانت لنا اولوية واحدة ووحيدة هي إخراج الجيش السوري من لبنان .. مرت علينا أيام صعبة في مواجهة النظام الأمني حتى كسرناه ، واعتقدنا طفولياً أن ما يقوم به رفيق الحريري ووليد جنبلاط وغيرهما من وضع يد على حقوق المسيحيين ودفعهم للهجرة ونهب للمال العام وتحطيم لهيكل الدولة الدستوري والقضائي والأمني إنما كان بأمر عمليات سوري ولصالح نظامها !!!

كم كنا مخطئين .. كم كنا طاهرين .. كم كانت نوايانا وعقولنا بريئة !!!

سوريا خرجت .. حيتانها وتنانينها إنقضوا علينا .. جمعوا أنفسهم في حلف شيطاني .. سرقوا نضالنا .. صاروا السياديين الجدد .. وعلى خلاف منطق التاريخ في كل دول العالم حيث تتسلم المقاومة مقاليد الحكم بعد إخراج المحتل وتحاسب عملائه والمتعاملين معه .. استيقظنا على واقع فقدنا معه قضيتنا وما بقي منها الا الجنرال العائد الى الرابية .. جنود جدعون كما وصفنا الجنرال في لقاء شاطىء جبيل في العام 1996حققوا حلمهم الكبير وكانت الخيبة بانتظارهم !!!

أعترف اليوم .. انني لا أفهم ولا أستطيع أن أفسر لماذا تستحوذ على عقلي ووجداني فكرة واحدة .. لو عادت سوريا الى لبنان ، لو عادت لتحكم لبنان .. لعاد من والاهها الى حضنها ليبادلها الولاء بمنافع وغنائم السلطة والحكم .. ولعدت انا ورفاقي إياهم الى مقاومتها والنضال لإخراجها ولنحلم من جديد بوطن ودولة تشبه طهارة ونقاوة ووطنية مقاوتنا !!! براءتنا باقية لحد السذاجة. وللقصة بقية .. يرويها ويكملها حتى نهايتها الجنرال الرئيس.