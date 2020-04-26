عناوين الصحف ليوم الأحد 26 نيسان 2020

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الأنباء الكويتية: حاكم مصرف لبنان يتعهد بكشف الأرقام.. والصرافون يتوقفون عن العمل

الحريري يدخل بعنف على خط السجال بين دياب وسلامة

الشرق الأوسط: ادات سنية لبنانية تهاجم دياب... وتحذير من «سياسات انتقامية»



الديار: انقلاب شبه عسكري بدأ في لبنان والحكومة تمارس الانتقام والرئيس يطلب اقالة سلامة اذا اكمل العهد سياسة الانتقام مع الحكومة فلبنان بخطر كبير وجنبلاط والحريري والكتائب والقوات سيتوحدون

بري هو الضامن للنظام السياسي ويرفض ما يجري والحريري قد يفجّر معارضة عنيفة ويحرك السنة





النهار: مزالق خطيرة مالياً وسياسياً لن تبقى داخلية