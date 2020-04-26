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لبنان: حالتا وفاة و8 إصابات جديدة

26
APRIL
2020
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أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن لبنان تمكن من «احتواء» انتشار فيروس «كورونا المستجد»، في وقت سُجّلت أمس، حالتا وفاة و8 إصابات جديدة بالفيروس من أصل 1130 فحصاً أُجري خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين في لبنان إلى 704.

 

وقال حسن في جولة له في بلدة رياق في البقاع: «استطعنا احتواء انتشار فيروس (كوفيد – 19) وهناك ثناء دولي على أداء الدولة، لكن يجب ألا نشعر بالغرور أو نكابر لأن هذا الفيروس سريع الانتشار وفيه الكثير من الغموض، والأدوية نتائجها جيدة، ولكننا بانتظار اللقاح للاطمئنان الكامل».

 

وتابع الوزير: «على المستوى الميداني بات لبنان في مرحلة متقدمة من الاستجابة والجهوزية، ونحن اليوم في مسار الاستجابة ورفع الجهوزية، والمرحلة الثانية هي مسار العودة إلى الحياة الطبيعية»، ودعا في الوقت نفسه إلى الحذر إزاء فك الحظر سريعاً، قائلاً: «نحن نعمل وفق معطيات لبنانية خاصة، ونتعامل بواقعية مع الأمور، على أمل أن نصل إلى خواتم سعيدة».

الشرق الأوسط
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