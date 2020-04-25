ماذا كشفت ندى البستاني عن نتائج البلوك رقم 4 ؟

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غردت الوزيرة السابقة ندى البستاني على تويتر : بغض النظر عن وجود اكتشاف تجاري أم لا، فان المعطيات الناتجة عن عملية الحفر تبدو ايجابيّة، والتحاليل التي ستجريها شركة توتال على العيّنات المستخرجة ستشكّل خرقاً كبيراً لجهة تحديد مسار عمليات الحفر المستقبلية. لننتظر التقرير النهائي كي نبني على الايجابيات التي سيتضمّنها.و اضافت : للمستعجلين على النتائج السلبية والمهللين لها نقول: "طوّلوا بالكم" ان نسبة النجاح في الحصول على اكتشاف تجاري من البئر الأول لا تتعدى عالمياً ال٣٠٪ اي بئر واحد من أصل ثلاثة آبار ، والبلوك رقم ٤ يبدو واعداً ولدينا ٩ بلوكات غيره