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جوي جرجس -

‏إذا أراد التيار الوطني الحر أن يقوم بنقد ذاتي وجولة على خياراته وقراراته خلال السنوات الأخيرة، أو على الأقل منذ التسوية الرئاسية الشهيرة لليوم، ليبني على أساسها لمستقبل أفضل، هل سيكون أمام مجموعة أخطاء وارتكابات يجب عدم تكرارها أم سيرى أنه فعل الصواب بكل مرحلة وكل منعطف وكل امتحان على قدر الامكانيات الممكنة في حينها وسيكررها لو عاد به الزمن إلى الوراء ؟

اليوم ينتقده كثيرون على التسوية الرئاسية ونتائجها، كما يسخر منه كثيرون على تعبير كان بدنا بس "ما خلّونا". نعم يا سادة، الانتقاد اللاذع والتهجّم والسخرية أمور سهلة جداً على فاعليها، لكن الأحداث والوقائع مختلفة جداً عن الشعبويات والتمنيات. فلولا التسوية الرئاسية مع سعد الحريري لما أضحى ميشال عون رئيساً للجمهورية، وكنا بقينا في الفراغ وأتت تسوية على شكل رئيس كالسابق ميشال سليمان، ضعيف بلا دعم شعبي، يسعى لإرضاء الفاسدين ومحاربة ميشال عون وتياره في تشكيل الحكومات (مع حظر الحقائب السيادية عن التيار)، ومحاربته في الملفات والتعيينات والقرارات. كانت عرسال المحتلة من ارهابيين ستمتد صورتها على عدة مناطق لأنه ممنوع على الجيش الحزم بل عليه أن يتفرّج على عناصره يُخطفون أمام أعين الرفاق دون غطاء أو قرار بمنع هكذا جرائم. كان لبنان مستمراً بسياسة مالية عبارة عن صرف أموال دون موازنات ولا قطع حساب واستمرار لنهج التدمير. قد تكون التسوية الرئاسية استمراراً للحريرية مع ضوابط، لكن ما الحل البديل؟ هل كان لميشال عون أو جبران باسيل وتياره الأكثرية النيابية الكافية لقلب الطاولة على كل النهج والإتيان بغير الحريري رئيساً للحكومة؟ ألم تكن قوى ٨ آذار متوافقة مع ١٤ شباط على ألّا بديل عن الحريري، وأن عليه تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة؟ ألم نبقَ أشهُراً بانتظار تشكيل الحكومات نتيجة خلاف على حصص وزارية؟ قبل أن ننتقد التسوية علينا أن نرى ما كان ليكون البديل وهل بإمكان عون وباسيل فعل ما لم يفعلوه؟ هل كان عليهم مصارعة الحريري منذ بداية العهد؟ ما كانت ستكون النتيجة غير التعطيل؟ وبالحديث عن التعطيل، نأتي لذكر تعبير "كان بدنا بس ما خلّونا" خاصةً بعد مرور أيام قليلة على تعطيل نصاب جلسة مجلس النواب حين طرح موضوع المساعدات الاجتماعية المقدمة من حكومة دياب، فانسحاب المستقبل والاشتراكي ورفض بري لجلسة مسائية ضرورية. هذا مثال صغير عن حالة "ما خلونا" . نعم كان ميشال عون رافضاً التجديد لرياض سلامة في بداية عهده لكن كيف التغيير إن كانت قوى ٨ و١٤ متحدة ومتوافقة على تجديد ولايته؟ طبعاً سيكون أمام خيار خلق أزمة مع الجميع وتعطيل الحكومة دون إمكانية تغييره أو السكوت والخضوع للواقعية المتمثلة بإجماعهم عليه وطرح التجديد من خارج جدول الأعمال وتمريره رغم عدم قناعته. نعم أراد التيار الوطني الحر أن ينجز بملف الكهرباء ويكسب شعبياً تأييداً كبيراً نتيجة جهوده لكنهم عطّلوا مشاريعه الاصلاحية وعرقلوا بناء المعامل والمناقصات وعرقلوا شراء الكهرباء من المعامل العائمة بأرخص سعر مقدّم كبديل مؤقت عن المولّدات (لا بديل عن المعامل الثابتة) وسمّوها "صفقة بواخر" وصوّروه بموقع المتهم والفاسد.

نعم أراد التيار الوطني الحر الإنجاز في ملف النفايات لكن القوى التعطيلية كانت رافضة لمعامل التفكك الحراري (المحارق) ورافضة للمطامر الصحية في المناطق تحت حجة رفض أي منطقة طمر نفايات الآخرين عندها.

نعم أراد التيار الانجاز في ملف المهجرين وتسكير الملف لكن الآخرين رفضوا السماح بتمويل الوزارة لمرّة واحدة فقط وإنهاء وجودها.

نعم اراد التيار الانجاز في ملف وزارة العدل لكنه اصطدم بصلاحيات محدودة للوزير وبتركيبة قضائية رافضة للمساهمة بأي ملاحقات وإنجازات وتقدّم قضائي يعطي العهد قيمة اضافية تحسب له. هذا بالاضافة للخطوط الحمر من رؤساء المراجع الدينية.

قد يأتي البعض من الثوار ليقول ان كنتم عاجزين فعليكم الاستقالة كما فعل الوزير السابق شربل نحاس. هنا بيت القصيد، فهذا المثل مبني أصلاً على كذبة. الأسطورة شربل نحاس لم يستقل لأنهم "ما خلوه"، هو استقال من وزارة العمل لا وزارة الاتصالات، استقال لأنه اراد مخالفة الدستور بقراره الذاتي بألا يوقّع على مرسوم صوّت هو والتيار ضده لكنه أخذ أكثرية وزارية كافية بالتصويت وهو مجبر على التوقيع لكنه أراد المخالفة وحين لم يجاريه تكتله استقال. لم يستقل نحاس حين كان وزيراً للاتصالات رغم أنهم "ما خلوه" إقالة عبد المنعم يوسف من منصبه، مع انه كان يشغل منصبين اثنين بشكل مخالف للقانون وكان صاحب ارتكابات اشتكى منها نحاس أمام المراجع المختصة دون أي نتيجة. لم يستقل نحاس أيضاً حين منعوه من انجاز كسر الاحتكار في قطاع الاتصالات، ولم يستقل لأنهم "ما خلوه" ينجز اي إنجاز ذي قيمة في وزارة الاتصالات، لا بل وصل الحال به ألا يتمكن من دخول مبنى تابع لوزارته بقرار من ريفي ويوسف، ولم يستقل نحاس بل استقال بارود وزيراً للداخلية آنذاك. لم تكن الاستقالة هي الحل بنظر نحاس بل المواجهة الدائمة من داخل الحكومة كما هي سياسة التيار. بقي نحاس في وزارة الاتصالات لآخر لحظة واستلم من بعدها وزارة العمل، ليكون جزءاً من حكومتين، واحدة حكومة وحدة وطنية يرأسها الحريري وأخرى حكومة لميقاتي.

نعم يا سادة الاستقالة ليست حلاً منطقياً، ماذا تنفع استقالة التيار من الحكومة؟ هل تمنع قوى ٨ و١٤ من تخطيه وتشكيل حكومات بدونه؟ هل تمنعهم من الاستمرار بالنهج ذاته والسياسة المالية ذاتها؟ هل تمنعهم من ارتكاب الفساد بمعظم الملفات؟ لا، بل تترك لهم الساحة ليقوموا بكل ذلك دون اعتراض من الداخل، فقط اعتراضات من المعارضة دون أي نتيجة جرّبها التيار عام ٢٠٠٥.

هذه القراءة الموضوعية ليست لتبرير شيء، بل للتصويب باتجاه الحق. لأننا قد نرى سعد الحريري عائداً على حصان ابيض إلى السرايا الحكومية، في القريب أو البعيد، لأننا في نظام سياسي معوّق، يتطلب التوافق وأكثريات كبيرة كافية للتغيير. إن سقطت حكومة دياب سيكون الحريري جاهزاً للعودة مع دعم قوى ٨ و١٤ له ليشكل حكومة وحدة وطنية تشبه سابقاتها. هذا النظام سيعيد هذه المنظومة طالما الشعب اللبناني مصرّ على إعادة انتخابها نفسها، ولا إمكانية لأي فريق على كسرها بدون أكثرية كافية مضمونة. لم يخطىء التيار في خياراته الكبرى وخطواته في كل مرحلة بل كان واقعياً يمارس ما يمكن له عمله في ظل هكذا نظام وهكذا تركيبة وقوى منتخبة من الشعب.

اليوم نحن أمام فرصة تغيير كبيرة، حسان دياب رئيس حكومة مختلف وقد يتمكن من إحداث فرق كبير وتغييرات جوهرية من موقعه وبدعم مطلق من فخامة الرئيس الذي أخّر الاستشارات النيابية مرات عدة لإحداث هذا التغيير وتحمّل اتهامات الثوار له بمخالفة الدستور (غير الصحيحة) ومطالباتهم المتكررة بإجراء الاستشارات فوراً دون تأجيل (وكان ليعود الحريري بسبب دعم ٨ و١٤ له). على أمل أن تعيش هذه الحكومة الاستثنائية لمدة طويلة حتى نهاية العهد، لا يمكن أن ننكر أن "ما خلونا" ليس بشعار للسخرية بل هو واقع عايشناه، والتسوية الرئاسية لم تكن مصيبة بل كانت حل وحيد موجود رغم ايجابياتها وسلبياتها. أنقذوا دياب إذ لن يكون لنا كل مرة دياب !