جلسة مقررات لمجلس الوزراء في السراي الثلثاء... وهذا جدول الاعمال!

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يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الحادية عشرة من يوم الثلثاء الوقع فيه 28 4 2020 جلسة في السراي الكبير للبحث في المواضيع التالية:

1- إقرار النصوص والصيغ النهائية المتعلقة بالمواضيع التي سبق لمجلس الوزراء أن وافق عليها مسبقا في جلسته التي عقدت بتاريخ 24-4-2020 وهي:

أ: إجراء تحقيقات لتحديد الحسابات التي أجريت منها تحويلات مالية واتخاذ إجراءات بحق صاحبها

ب: إتخاذ تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة

ث: مشروع قانون معجل يتعلق باسترداد تحاويل الى الخارج التي جرت بعد تاريخ 17-10-2019

2- إستكمال البحث في الصيغة النهائية للخطة الإصلاحية للحكومة توصلا لإقرارها