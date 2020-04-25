جلسة مقررات لمجلس الوزراء في السراي الثلثاء... وهذا جدول الاعمال!

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يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الحادية عشرة من يوم الثلثاء الوقع فيه 28 4 2020 جلسة في السراي الكبير للبحث في المواضيع التالية:
1- إقرار النصوص والصيغ النهائية المتعلقة بالمواضيع التي سبق لمجلس الوزراء أن وافق عليها مسبقا في جلسته التي عقدت بتاريخ 24-4-2020 وهي:
أ: إجراء تحقيقات لتحديد الحسابات التي أجريت منها تحويلات مالية واتخاذ إجراءات بحق صاحبها
ب: إتخاذ تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة
ث: مشروع قانون معجل يتعلق باسترداد تحاويل الى الخارج التي جرت بعد تاريخ 17-10-2019
2- إستكمال البحث في الصيغة النهائية للخطة الإصلاحية للحكومة توصلا لإقرارها