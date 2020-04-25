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مجلس القضاء الأعلى: القضاء قام بواجباته بقضية محمد ماجد جعفر لكن المستشفى في بيروت رفض استقباله

25
APRIL
2020
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أصدر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، البيان التالي: "تعقيبا على حادثة وفاة المغفور له محمد ماجد جعفر الذي أصيب بتاريخ 19/4/2020 في محلة البساتين- بعلبك جراء إشكال مع أحد الأشخاص وأدخل على الأثر الى مستشفى دار الأمل الجامعي للمعالجة، وتوضيحا لما ورد في بيان نعيه الصادر بتوقيع الحاج محمد جعفر بتاريخ 25/4/2020 والذي يحمل فيه المسؤولية الى مرجعيات وجهات عدة منها القضاء، ووضعا للأمور في نصابها الواقعي، ينقل المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى توضيحات النيابة العامة الاستئنافية في البقاع حول هذا الموضوع، وذلك وفقا لما يلي:

على أثر دخول الجريح المطلوب بعدة ملاحقات محمد ماجد جعفر الى مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك، ولاحقا تدهور حالته الصحية، وبتواصل مخفر الطيبة وآمر فصيلة بعلبك مع النائب العام الاستئنافي في البقاع، وبالتنسيق مع عم المرحوم السيد سمير جعفر، وبناء على رغبة ذويه، وافق النائب العام على نقله الى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، وجرى التأكيد على هذه الإشارة مرات عدة، إلا أن الأخيرة لم توافق على استقباله، وقد أعلم النائب العام ذويه بالأمر عدة مرات، من دون التمكن من الاستحصال على الموافقة المطلوبة، مما حال دون إتمام عملية النقل، وعليه يكون القضاء قد قام بواجباته القضائية والإنسانية على أكمل وجه بكل وضوح وتحمل للمسؤولية كما هو ثابت في المحضر العدلي، وقد تم تنظيم محضر بالواقع في مخفر الطيبة تحت رقم 152/302 تاريخ 25/4/2010.

وفي الختام، إن النيابة العامة، التي آلمها وفاة الفقيد، تتقدم بالتعازي من عائلته وعموم آل جعفر الكرام".

 

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