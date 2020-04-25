مستشفى الحريري: 3 إصابات جديدة وتعافي 2 ..

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد Covid-19، وأنه استقبل 8 حالات مشتبها بإصابتها بالفيروس نقلت من مستشفيات أخرى، مبشرا في الوقت نفسه بتماثل حالتين للشفاء، وبأن لا حالات حرجة في العناية المركزة.

وجاء في التقرير اليومي للمستشفى عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا:

"- أجرى المستشفى 266 فحصا مخبريا، سجلت 3 إصابات وباقي النتائج سلبية.

- وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 14 إصابة.

- تم استقبال 8 حالات مشتبها بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى.

- تماثلت حالتان للشفاء من فيروس كورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصهما من كل عواض المرض.

- بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 118 حالة شفاء.

- إن جميع المصابين بفيروس كورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا حالات حرجة في العناية المركزة.

لمعرفة عدد الإصابات على الأراضي اللبنانية كافة يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة".