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إتحاد المهندسين اللبنانيين ونقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية : نطالب الحكومة اللبنانية بإعادة النظر بهذه الخطة ..

25
APRIL
2020
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طالب إتحاد المهندسين اللبنانيين ونقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية في بيان مشترك صادر عنهما، الحكومة اللبنانية بإعادة النظر بالخطة التي اعلنت عنها والتي قضت بتمديد التعبئة لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، كي يستعيد قطاع البناء مركزه الحقيقي في سلم الأولويات ويتمكن من العودة الى العمل في أقرب وقت.


وجاء في نص البيان المشترك الصادر عن رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين، نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت، ونائب رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيي، نقيب المهندسين في طرابلس بسام زيادة و نقيب مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية مارون الحلو :  


أصدر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الجمعة في 24 نيسان 2020 قرارا بتمديد التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس الكورونا مرفقا بخطة لعودة الأنشطة الاقتصادية على مراحل وضعت بناء على جدول لتصنيف هذه الأنشطة وفقا لمستوى الأولوية ودرجة المخاطر.


ويتبين من هذه الخطة انه لن يسمح بعودة انشطة البناء الى العمل الا في المرحلة الخامسة والأخيرة أي بعد الثامن من شهر حزيران.


وقد اعتبرت الخطة ان اعمال البناء ليست من القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية اذ صنفت في نفس مستوى مراكز الألعاب ومراكز التسلية والنوادي الليلية، بينما اعتبرت ان صالونات تزيين وحلاقة الشعر والعاب كازينو لبنان والمطاعم والمقاهي تتمتع بدرجة اعلى من الأولوية. كما اعتبرت ان درجة المخاطر الصحية في اعمال البناء بسبب الاختلاط مرتفعة جدا مثلها مثل المسارح ودور السينما ومراكز العبادة.


ان هذا التصنيف الذي لا يرتكز مع الأسف الى اية أسس علمية يؤدي الى تجميد قطاع أساسي يمثل 30% من الناتج المحلي ويلعب دورا أساسيا في إطلاق الدورة الاقتصادية في البلاد. هذا القطاع الذي يعاني الان من ازمة خانقة تطال مئات الألوف من المهندسين والمقاولين والتقنيين وعمال البناء يمثلون مع عائلاتهم أكثر من ربع عدد المواطنين اللبنانيين.


باسم كل هؤلاء نطالب الحكومة اللبنانية بإعادة النظر بهذه الخطة كي يستعيد قطاع البناء مركزه الحقيقي في سلم الأولويات ويتمكن من العودة الى العمل في أقرب وقت.


كما نؤكد اننا بصدد اعداد نظام للعمل في ورش البناء لتامين الوقاية من خطر انتشار فيروس الكورونا سنقدمه بأقرب وقت الى لجنة متابعة الإجراءات الوقائية لفيروس الكورونا على ان تقوم البلديات بمتابعة تطبيق تدابير الوقاية والسلامة العامة في أماكن العمل بناء على قرار مجلس الوزراء.

 

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