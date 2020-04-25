هيئة قضاء زحلة: زيارة شكر إلى اعلاميين بالقضاء‎

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بعدما التقى الاعلاميون في زحلة منذ فترة عبر اجتماع افتراضي من خلال خدمة zoom مع هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر ، زارت منسقة الهيئة جيهان جبور حداد ومسؤولة الاعلام ناتالي عيسى حميمص عددا من الاعلاميين في زحلة للمعايدة ولشكرهم على تعاونهم الدائم في نشر اخبار التيار في زحلة ونشاطاته على اختلافها ، لا سيما في الظروف الحالية جراء ازمة كورونا والازمة الاقتصادية. وتسلموا حصة بذور زراعية التي اطلقتها جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية LNE تحت شعار :"امنك الغذائي ، امنو" اضافة الى عبوة تعقيم وحماية من كورونا للاضاءة على اهمية التوعية لمواجهة هذا الوباء العالمي على امل التخلص منه قريبا.