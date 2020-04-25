هيئة قضاء زحلة: تسليم عبوات التعقيم وحصصا من البذور الزراعية لدار الصداقة

A + A -

زارت منسقة هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر جيهان جبور حداد ومسؤولة الاعلام في الهيئة ناتالي عيسى حميمص دار الصداقة في زحلة حيث عقدتا لقاء مع مدير الدار الأب طلال امطانيوس تعلب المخلصّي الذي تسلم عددا من عبوات التعقيم وحصصا من البذور الزراعية التي سبق اطلقتها جميعة LNE تحت شعار:"امنك الغذائي،امنو" ، لزراعة بعض الاراضي التي تحيط بالدار حيث يقطن ويتعلم فيها عدد من اليتامى واولاد عائلات محتاجة او تعاني مشاكل .

جبور شرحت للاب تعلب كل ما يقوم به التيار في زحلة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد مشددة على اهمية التكافل والتضامن للمواجهة ولتخطيها باقل ضرر .

ولفتت الى التطلع للقيام بمشروع تنموي اقتصادي بالتعاون مع الدار لما فيه خير لشبابنا ومستقبلهم المهني.