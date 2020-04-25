بالصور: "إضحوكة" أوراق رياض سلامه!

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نشر الصحافي والناشط محمد زبيب على صفحته على التويتر ما يلي :" لا يزال رياض سلامة يرفض الافصاح عن الحسابات الحقيقية في مصرف لبنان والمصارف. وكل ما قدّمه حتى الآن هو ثلاث اوراق (A4) مكتوبة بخط اليد، يفيد فيها ان السيولة بالعملات الاجنبية المتاحة لديه بلغت 21 مليار و776 مليون دولار في 15 شباط/ فبراير 2020.



هذه الاوراق (الصور المرفقة)، التي لا ترقى حتى الى حسابات "دكنجي الحي"، سلّمها سلامة الى رئيسي الجمهورية والحكومة في الشهر الماضي لاقناعهما بعدم وجود اي مبرر للتوقف عن تسديد سندات الدين بالدولار (اليوروبوندز)، مؤكّدا ان السيولة المتاحة مرتفعة وهي كافية لتسديد استحقاقات الدين والفوائد واستيراد السلع الاساسية لمدّة لا تقل عن سنتين مقبلتين، وبالتالي "لا داع للهلع"، او بالاحرى "لا داع للقيام باي عمل غير الذي يقوم به".



ولكن جميع التقارير المحلية والخارجية، التي حاولت تحليل ميزانية مصرف لبنان والمصارف، توصلت الى نتائج معاكسة تماما لمزاعم سلامة، وبيّنت ان السيولة الفعلية بالعملات الاجنبية على مستوى الاقتصاد ككل في وضع حرج وخطير جدا، وهي قد لا تكفي لسد الحاجات التمويلية الاساسية (قمح، دواء، وقود) لشهور قليلة. وهذا ما اكّدته ايضا اجراءات حاكم مصرف لبنان نفسه في الفترة الاخيرة، ولا سيما الاجراء المتعلق بالسطو على تحويلات المهاجرين الى اسرهم في لبنان عبر شركات تحويل الاموال، اذ اجبر هذه الشركات على تسديد قيمة التحويلات بالليرة وبيع الدولارات الى مصرف لبنان، وكذلك الاجراء المتعلق بمنع السحب من الحسابات المصرفية الا بالليرة (ووفق سقوف استنسابية)، وهذا الاجراء استهدف بالدرجة الاولى اصحاب الحسابات الصغيرة والمتوسطة واصحاب الاجور بالدولار الذين بات عليهم السحب بالليرة وبسعر ادنى من السعر الرائج في السوق، في حين ان دولاراتهم ستُباع الى مصرف لبنان في محاولة للحد من تراكم الخسائر الدفترية في ميزانيته، التي قدّرتها الخطة المعروضة على مجلس الوزراء بنحو 43 مليار دولار حتى اذار/ مارس الماضي.



الجميع مقتنع الآن ان رياض سلامة يكذب، وهو يكذب منذ زمن طويل، وكذبه ليس ابيضا ابدا، بل ادّى الى ما نحن فيه من مخاطر غير مسبوقة، تتجاوز باشواط مخاطر التضخم وانهيار الليرة في الحقبة بين 1982 (الاجتياح الاسرائيلي) و1992 عندما وصل سعر الدولار الى ذروة 2850 ليرة، وادى ذلك الى افقار واسع وخسارة الاجور والمدخرات وتعويضات نهاية الخدمة واخضاع المجتمع اللبناني كليا بعد حرب اهلية ضروس.



امس، بعد جلسة مجلس الوزراء، قال حسان دياب كلاما صريحا مهما (بمعزل عن دوافعه او رأينا به)، اذ اعلن ان "ثمة معضلة تتمثل في غموض مريب في أداء حاكم مصرف لبنان إزاء تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية (...) ويبدو دور مصرف لبنان إما عاجزا أو معطلا بقرار أو محرضا على هذا التدهور الدراماتيكي في سعر العملة الوطنية".



هذا التصريح يتصل بشكل وثيق بالاوراق الثلاث، اذ كيف يمكن لنا ان نفهم انهيار سعر الليرة من دون اي تدخل من مصرف لبنان، في الوقت الذي يزعم رياض سلامة ان لديه سيولة بالدولار بقيمة تتجاوز 21 مليار دولار؟ لا يوجد جواب ثالث: امّا هو كاذب، وامّا هو متورط.



اكيد، رياض سلامة ليس المسؤول الوحيد، ولكنه المسؤول الذي لا يزال يقوم بالعمل القذر الذي سمح للمسؤولين الآخرين (الاوليغارشية بمعنى دقيق) بالسطو على الموارد وانتزاع الملكيات ومراكمة الثروات والاستحواذ على الدخل وتدمير المجتمع ومستقبله. ولذلك، كل وصف لحاكم مصرف لبنان على انه مجرد "موظّف" هو وصف امّا ساذج وامّا مشبوه وامّا لا يمت بصلّة الى اي معرفة بموقع مصرف لبنان والجهاز المصرفي ووظيفتهما في قلب النظام السياسي ونموذجه الاقتصادي وارتباطهما مع الخارج. وهذا يردّنا الى نشأة مصرف لبنان والمساومات الى اسفرت عن حصانة واستقلالية فائقتين تضمنان مصالح المصارف وكبار المودعين وتحيّدها عن كل ما عداها.



تثبت هذه الاوراق الثلاث ان رياض سلامة كان لديه خطّة وحيدة يعرضها على الشركاء سواء في الدولة او الاقتصاد: "ثقوا بي، اتركوني اقوم بالعمل القذر، واذهبوا انتم الى اعمالكم القذرة، ولا تخافوا". هذه الخطة هي نفسها المعتمدة على مدى ربع القرن الماضي، والتي اسفرت عن مراكمة خسائر ضخمة يدور الصراع الحالي على من سيتحملها: نحن (المجتمع ككل) ام هم (الاوليغارشية القابضة على عيشنا واجتماعنا)."