المشنوق لدياب: "رح تفوت بالحيط"

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علّق الوزير السابق نهاد المشنوق على خطاب رئيس مجلس الوزراء حسان دياب الذي ألقاه أمس الجمعة، مُعتبراً أن "لا ضرورة لحرب الردود ولكنّ دياب منذ اللحظة التي كُلف فيها يتصرّف على طريقة قيادة السيارة والنّظر إلى الوراء وشي طبيعي إنو يفوت بالحيط".

كلام المشنوق جاء في تصريحٍ له من دار الفتوى، خلال اطلاق حملة انسانية موحدة لجمع التبرعات العاجلة دعمًا للأسر المحتاجة ومساعدتها برعاية المفتي عبد اللطيف دريان، وأشار المشنوق إلى أن "هناك مؤامرة على السنية السياسية وأهل السنة"، مُتمنيًا "ألا يكون دياب جزءاً منها".