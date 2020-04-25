تجمع من اجل لبنان - التيار في فرنسا‎ قام بإنشاء خلية ازمة لمواكبة التداعيات المترتبة عن وباء كورونا

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قام التجمع من اجل لبنان - التيار الوطني الحر في فرنسا و بناء على توجيهات قطاع الانتشار بإنشاء خلية ازمة لمواكبة التداعيات المترتبة عن وباء كورونا التي لم توفر الجالية اللبنانية. تتواصل هذه الخليّة مع جميع اللبنانيين لمساعدتهم على تخطّي هذه المحنة عبر تقديم الدعم النفسي والمعنوي خاصة للطلاب منهم.

وردا على الحملة المغرضة التي يتعرض لها، يؤكد منسق التيار في فرنسا مارك الهاشم على أهمية التعاون بين جميع الاحزاب والجمعيات والفعاليات والتنسيق مع السفارة اللبنانية في فرنسا التي تقوم بمتابعة الملفات الإنسانية دون تمييز.

ويعتبر ان قيام السفارة بالتعاون مع غرفة التجارة اللبنانية الفرنسية بإنشاء صندوق لجمع التبرعات تهدف الى تلبية حاجات الطلاب المادية يلاقي ترحيبا وقبولًا. وتعمل خلية الازمة بالمساعدة على شرح الآلية المعتمدة لطلب المساعدة وحث المعنيين بتعبئة الإستمارة.



ويؤكد التيار في فرنسا ان عمله على مواجهة هذه الأزمة نابع من حرصه الدائم على مساعدة الجالية اللبنانية و الوقوف إلى جانبها وهو اذ يثني على جهود السلطات الرسمية فهو لن يألو جهدا للمطالبة بتصويب المسار حيث تدعو الحاجة. وكما كان دائما سيكون الى جانب لبنان المنتشر والمقيم خاصة لمقاومة الوباء الذي يطال الجميع على حد سواء