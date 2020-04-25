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نقابة الاطباء تدعو الى تطبيق قانون منع التدخين في الاماكن العامة بجدية

25
APRIL
2020
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أصدرت نقابة الاطباء بيانا دعت فيه الحكومة اللبنانية الى التطبيق الفعلي والجدي للقانون الرقم 174 والقاضي بمنع التدخين في الاماكن العامة، وجاء فيه:

لا شك في أننا نجحنا في مواجهة وباء كورونا بفضل تجاوب وتعاون جميع المعنيين في القطاع الصحي والطبي والتمريضي والاستشفائي العام والخاص، وعلينا أن نحمي المواطنين من انتشار آفة تدخين السيجارة والنرجيلة.


نعرف تمام المعرفة أن الضرر الذي يسببه التدخين على الرئتين يجعلهما اكثر ضعفا للتعامل مع الاصابة بوباء الكورونا، كما أن المدخنين معرضون للاصابة بفيروس كوفيد 19 لا سيما منهم اؤلئك الذين يعانون من امراض رئوية، اضافة الى ان التدخين يؤثر على جهاز المناعة.


ان المشاركة في النرجيلة وتحضيرها، والاتصال اليدوي بين الاشخاص، وبين اليد والفم، تزيد الى حد كبير من خطر الاصابة بالعدوى وانتقال الفيروس. لذلك يجب في الدرجة الأولى على المدخن ان يقرر الاقلاع عن التدخين وطلب الاستشارة الطبية لتطبيق ذلك.


اما وقد اقترب موعد العودة الى الحياة الاجتماعية الروتينية، فيجب تطبيق قانون منع التدخين في الاماكن العامة رقم 174، وعلى الدولة ووزارة الصحة ان تتدخلا لتنفيذه، ِإذ لا يجوز أن يبقى القانون حبرا على ورق، وأن تبقى النرجيلة والسيجارة وسيلة لزيادة أرباح بعض المؤسسات السياحية على حساب الصحة العامة.


لذلك تدعو نقابة الاطباء وزارة الصحة والحكومة الى اتخاذ اجراءات حاسمة من أجل صحة المواطن مثلما فعلت مع الكورونا، والعمل بجد والاستفادة من الفرصة لاتخاذ تدابير لمكافحة خطر التدخين بفاعلية أكبر عبر التوعية وتنفيذ القانون الرقم 174. وما حصل في بلدان اخرى حيث استطاعت تطبيق القانون من دون أن تتراجع السياحة او تتأثر سلبا ، يمكننا ان نطبقه في لبنان وتبقى السياحة مزدهرة مع الحفاظ على الصحة العامة.

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