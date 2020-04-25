فهمي: مؤسسة قوى الأمن توازي أهم المؤسسات الأمنية في البلدان المتقدمة

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أشار وزير الداخلية محمد فهمي الى أن "ان مؤسسة قوى الأمن الداخلي الوطنية توازي ومن دون أدنى شك أهم المؤسسات الأمنية في البلدان المتقدمة"

أضاف فهمي "إن دم شهداء ومصابي هذه المؤسسة بالإضافة إلى بقية المؤسسات الأمنية ادى الى تحقيق انجازات كثيرة، وساهم الى حدٍّ بعيد في حماية لبنان وبقاء لبنان، وشكل عنوان تلاقي اللبنانيين كافة بأطيافهم المتعددة"

وقال "نشدد على الإنجازات الميدانية والأمنية وخاصة على صعيد الأمن الاستباقي الذي قامت به المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وخاصة شعبة المعلومات"

أضاف "نعاهدكم ان تبقى هذه المؤسسة كما كانت منذ إنشائها لخدمة لبنان واللبنانيين"