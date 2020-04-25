بالفيديو - بعد مروره بأخطر أشكال فيروس كورونا.. تماثل مريض للشفاء في مستشفى أوتيل ديو

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خرج المريض جوزيف بشارة، ابن بلدة ديرميماس من قسم الانعاش بعد فترة طويلة قضاها فيه بسبب اصابته بفيروس كورونا، إذ تمّ وضعه على أجهزة التنفّس الاصطناعي ثمّ اللجوء إلى تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم (“إيكمو”) في مستشفى أوتيل ديو الاشرفية.

وها قد انتصر المريض في معركته الصعبة ضدّ الفيروس وخرج منتصراً من قسم الإنعاش على وقع تصفيق الممرضين والممرضات والطاقم الطبي في المستشفى اللذين انتظروه من كلا الجهتين في الممشى خارج غرفة الانعاش التي كان فيها لتهنئته بالسلامة.

وتمنى مستشفى أوتيل ديو الشفاء العاجل له ولجميع المرضى المصابين بفيروس كورونا.