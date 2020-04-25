توقيف 17 شخصًا في ملف الفيول المغشوش!

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أوقفت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون خلال التحقيقات التي اجرتها في ملف الفيول المغشوش بناء على الاخبار المقدم من المحامي وديع عقل 17 شخصًا: 16 منهم من موظفي ومسؤولي المنشآت النفطية الى جانب مدير شركة سوناطراك في لبنان بعد ثبوت حصول تلاعب كبير في عمليات الاستيراد ورشاوى تطاول القسم الاكبر من كبار الموظفين.

وللتمكن من افراغ باخرة فيول مساء امس من دون تكبيد الخزينة خسائر سيما ان القسم الاكبر من الموظفين قد تم توقيفهم، سمحت القاضي غادة عون لقسم محدد من الموظفين بالانتقال بمرافقة عناصر فرع المعلومات لاجراء الفحوصات المخبرية على عينات الفيول في المختبرات والعودة بهم الى التوقيف الاحتياطي.