ما اختصاص شركة Kroll التي فوضها مجلس الوزراء؟

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وافق مجلس الوزراء أمس على اقتراح وزارة المال قيامها باجراء عقود اتفاق رضائية مع كل من شركة KPMG و Kroll وOliver Wyman في اطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بتكليف وزير المال اتخاذ ما يلزم من اجراءات مع مصرف لبنان والجهات ذات الصلة بهدف القيام بعملية تدقيق محاسبية مركزة.

يُذكر أن Kroll كرول شركة رائدة في مجال مساعدة العملاء على إدارة الامتثال، والتنقل في الدعاوى القضائية، وتخفيف المخاطر المتعلقة بالاحتيال أينما يُشتبه في حدوث احتيال تجاري أو مالي، بغض النظر عن الاختصاص القضائي.

وتقوم الشركات بتعيين Kroll للتحقيق في الظروف المحيطة بنشاط مشكوك فيه. باستخدام استراتيجيات فعالة لتقصي الحقائق في تحقيقات الاحتيال التي قد تشمل إجراء مقابلات مع الموظفين، وتحديد الشهود من غير الموظفين، وموقع واسترجاع وتحليل الوثائق والبيانات المهمة، وإستراتيجية فعالة للتخفيف من المخاطر ، نقوم بالتحقيق في النشاط الاحتيالي التمثيلي مثل:

التحويلات غير المصرح بها للأموال دون تفويضات مناسبة

خسارة المخزون غير المبررة

فواتير البائع الاحتيالية

سوء سلوك الموظف

تحويل المنتج

سرقة المنتج والمخزون

سوء الإدارة وسرقة الملكية الفكرية