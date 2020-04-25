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عناوين الصحف ليوم السبت 25 نيسان 2020

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الأخبار

عون ودياب لسلامة: إرحَلْ
رئيس الحكومة لحاكم مصرف لبنان: سنضرب بحزم
رسالة إلى الحاكم: هزّ الكرسي قبل السقوط عنها؟
‫كورونا: التعبئة العامّة إلى أسبوعين إضافيين ورفع الحظر عن بعض القطاعات

 

البناء

الحكومة تُقرّ تمديد التعبئة إلى 10 أيار…وتدرس خطة العودة التدريجيّة الأسبوع المقبل
دياب: أداء “الحاكم” مريب… إعادة “الأموال المهرّبة” بالقانون… لسنا محكمة ثوريّة
الحكومة لم تناقش إقالة سلامة… والحريريّ يشنّ حرباً استباقيّة: هذا انقلاب عسكريّ

 

اللواء

دياب يعلن الحرب على خصومه.. والسفارة تقايض «الثنائي» على تقصير الولاية!
برّي يحبط «إقالة سلامة».. والحريري وجنبلاط للتصدي «للغرفة السوداء»

 

الجمهورية

هجوم حريري عنيف على العهد ودياب
خطة خماسية لتخفيف التعبئة
الحكومة تبحث إقالة سلامة.. وتؤجلها.. الحــريري: برافو حسان..وأمل ضد الخطوات الشعبوية

 

الديار

دياب يهاجم حاكم مصرف لبنان وعون طرح إقالة سلامة
بري أنقذ الوضع عبر اعتراض وزرائه على اقالة «الحاكم»
خطة الانقاذ المالي الاسبوع المقبل وفتح التفاوض مع «الصندوق الدولي»

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