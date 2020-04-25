أسرار الصحف ليوم السبت 25 نيسان 2020

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البناء

خفايا



قالت مصادر متابعة للملف المالي إن رئيس الحكومة أبلغ من يجب أنه لن يتراجع في ملف مصرف لبنان والمصارف حتى تعود الأموال التي تبلغ 13 مليار دولار وتمّ تهريبها من 13 مصرفاً لحساب 40 مودعاً سياسي ومصرفياً منذ شهر تشرين الأول إلى خارج لبنان بصورة تشكل جريمة مالية، لأنها تمت باستنساب إدارات المصارف بالتمييز بين أصحاب الودائع ما يفرض على مصرف لبنان التحرك وإحالة المصارف المخالفة الى القضاء بإساءة الأمانة.

كواليس

قالت مصادر أممية إن مشروع المبعوث الأممي لوقف النار وفتح التفاوض تتضمن فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة برقابة أممية، بما يجعل المشروع قابلاً للحياة وهو ما يطالب به انصار الله. ونقلت المصادر عن المبعوث الأممي تبلغه تفاعلاً إيجابياً من السعودية مع ورقته التفاوضية وتفاؤله بالتوصل إلى تفاهم قريباً.

اللواء

يشكو موفد دولي من انعدام تنسيق سفير دولة كبرى معه، وكأنهما في سباق على توجيه الدفَّة السياسية في لبنان.

قال نائب مقرَّب من مرجع كبير: المسألة مش رمانة، بل قلوب مليانة، قبل تأليف الحكومة وبعدها!

الجمهورية

إستغربت أوساط نيابية إقتراحات قوانين العجلة الفجائية غير المدروسة التي طرحها أصحابها في اللحظة الأخيرة وكانت إستعراضية وللدعاية الإعلإمية مقابل قوانين أدرجت على جدول الأعمال وأشبعت درسًا ومناقشة في اللجان.



أبدت هيئة دولية إمتعاضها من التجاذبات الداخلية حيال لوائح المساعدات التي يتم توزيعها على العائلات الفقيرة.

قال مرجع حكومي للذين يستخفون بقدرات الحكومة..متسائلاً من قال إننا لا نستطيع الدق بمقام محمي خارجيا واذكر هؤلاء بما سبق وفعلته الحكومة َ وأوقفت تلك التدخلات.