بماذا وصف أحمد الحريري الرئيس دياب ؟

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غرد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري عبر تويتر بالقول: الى "جنرال بعبدا الجديد": الحكومة التزمت في بيانها الوزاري تأمين سلامة النقد، فوصل الدولار الى عتبة ال ٤٠٠٠ ليرة مع قرب انتهاء ال ١٠٠ يوم الأولى، والبعض ما زال يخبرنا عن "فيلم ال ٣٠ سنة"

وأضاف "يبدو الجنرال الجديد صادقاً في نيتّه احداث تغيير في السياسات النقدية والمالية والاقتصادية السابقة، فهو وعد ووفى وأنجز أول تغيير في سعر صرف الليرة الذي ظلّ ثابتاً لحوالي ٣٠ سنة.

وتابع "رحم الله الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي أسسّ لسياسة نقدية واقتصادية وانتهجها من بعده الرئيس سعد الحريري رغم كل المناورات والمغامرات والمؤامرات وساهمت في ثبات سعر صرف الليرة أكثر من ١٠ آلاف يوم.

هذه السياسة حافظت على القدرة الشرائية المقبولة لدى معظم اللبنانيين، قبل أن يتوالى على تدميرها مدعّو العفة وسياسيّو الخفة ممن يحاولون استجرار اللبن من ترويب البحر... ولكن لا البحر يروب ولا الضال يتوب!