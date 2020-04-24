دياب : ليخرج سلامة ويصارح اللبنانيين.. هذه هي خسائر مصرف لبنان

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صرح رئيس الحكومة حسان دياب من قصر بعبدا أن الارقام تكشف خروج 5.7 مليار دولار من الودائع من المصارف اللبنانية خلال كانون الثاني وشباط من هذه السنة و المعطيات تكشف أن الخسائر في مصرف لبنان ترتفع بشكل كبير لتصل إلى 7 مليارات دولار أميركي منذ بداية العام.

و أضاف : كلفنا شركة أجنبية تدقيق حسابات مصرف لبنان الذي يعاني من فجوة في الأداء في الحسابات وفي الصراحة وليخرج سلامة ويصارح اللبنانيين.

و قال : نبذل جهودا كبيرا لكبح جماح التدهور وثمة معضلة تتمثل في غموض مريب باداء حاكم مصرف لبنان وهذا ما يؤدي الى تسارع التدهور وتتفاقم الازمات ومصرف لبنان اما عاجز او معطل بقرار او محرض على التدهور الدراماتيكي في سعر العملة