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بلدية زبدين: نتيجة أحد أبناء البلدة القادمين من لندن منذ 14 يوما إيجابية

24
APRIL
2020
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أعلنت بلدية زبدين أنها "منذ بداية أزمة فيروس كورونا بادرت إلى اتخاذ التدابير الاحترازية للحد من انتقال فيروس كورونا وتفشيه وأقصى درجات الحذر والاحتياط والسلامة بين الأهالي، واستطاعت أن تتجاوز المراحل الخطيرة بفضل وعي أبناء زبدين المقيمين والقادمين اليها"،

 

وقالت في بيان: "حضر أحد أبناء البلدة منذ 14 يوما من لندن وأجرى حجرا ذاتيا على نفسه في منزله، بعدما كان أجرى فحص كورونا في لندن، ثم بعد وصوله إلى بيروت أتت نتيجة الفحصين سلبية. واليوم، بعد 14 يوما من الحجر الصحي وإجراء فحص جديد للكورونا له، أتت نتيجته إيجابية، لكن من دون وجود أي عوارض عليه من ارتفاع للحرارة وخلافه".


أضافت: "بعد التواصل مع الجهات المعنية في وزارة الصحة، تقرر الإبقاء على الحجر المنزلي له من دون نقله إلى مستشفى رفيق الحريري في بيروت، مع الاشارة إلى أنه لم يختلط إطلاقا منذ وصوله إلى لبنان بأي أحد لا من أقاربه ولا معارفه ولا أبناء البلدة على الإطلاق".


وجددت دعوتها "أبناء البلدة إلى التزام الحجر المنزلي وعدم إقامة أي تجمعات، وتبليغها عن أي وافد من الخارج أو من أي منطقة أخرى إلى البلدة".

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