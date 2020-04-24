خبر هامّ من رئيس مصلحة تسجيل السيارات

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اوضح رئيس مصلحة تسجيل السيارات ايمن عبد الغفور لبرنامج اجندا اليوم من ال او تي في ما يلي :



يبقى الاعفاء على غرامات رسوم السير السنوية بنسبة ٨٥ ٪؜ عن كافة الاعوام السابقة ساري المفعول حتى تاريخ ٤ / ٩ / ٢٠٢٠

كما اضاف عبد الغفور انه تم حديثاً اقرار قانون باسقاط كافة الغرامات المترتبة من تاريخ ١٧ / ١٠ / ٢٠١٩ حتى ٣٠ / ٧ / ٢٠٢٠ بنسبة ١٠٠ ٪؜ ونحن بانتظار نشر القانون في الجريدة الرسمية لبدء العمل به....

واضاف اخيراً ان صناديق المالية في الدكوانة سوف تفتح ايام الاثنين والخميس بشكل جزئي امام المواطنين وذلك للمعاملات الطارئة والضرورية شرط الالتزام بتدابير الوقاية ( وضع كمامات...) ضمن خطة التعبئة العامة....