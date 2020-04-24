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قرار هامّ من وزارة الإتصالات

24
APRIL
2020
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أعلنت وزارة الإتصالات أنه إستنادًا الى قرار التعبئة العامة وبناءً على إقتراح وزير الإتصالات طلال حواط، الذي يقضي بمضاعفة سرعة الإنترت للإشتراكات ذات السرعة المحددة دون سقف، وإستهلاك ومضاعفة حجم الإستهلاك للإشتراكات ذات حجم محدد.

 

تقرَّر ما يأتي:

 

- تمديد القرار رقم 13 لغاية نهاية شهر حزيران 2020.

 

- إعطاء 100 GB(جيغابايت) إضافية عن شهر أيار وحزيران لكل مشتركي خدمة الإنترنت المؤمنين على شبكة وزارة الإتصالات ,هيئة أوجيرو ودون أي تكاليف إضافية.

 

- تخفيض بنسبة 30% للخطوط التأجيرية الدولية الإضافية المؤجرة لشركات توزيع خدمات الإنترنت.

 

- تخفيض 20% على رسم الربط الشهري المتوجب على شركات نقل المعلومات بناءً على المرسوم 6254.

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