الرئيسة الجديدة لادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية اقسمت اليمين امام الرئيس عون في حضورالرئيس دياب

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اقسمت الرئيسة الجديدة لادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية السيدة جاكلين يعقوب بطرس اليمين امام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الواحدة من بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا وذلك في حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب. وحضر جلسة القسم رئيس مجلس الشورى القاضي فادي الياس، ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران ورئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية فاطمة الصايغ، ورئيس ادارة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، ومدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير.

ورددت السيدة بطرس القسم الاتي: "اقسم بالله العظيم بان اؤدي واجباتي بامانة واستقلال واخلاص وان اكون حريصة على تطبيق القوانين والانظمة وان احافظ على اسرار الوظيفة وكرامتها" .

وتمنى الرئيس عون والرئيس دياب التوفيق للسيدة بطرس في مسؤولياتها الجديدة.

وكان مجلس الوزراء عين السيدة بطرس رئيسة لادارة الموظفين في 9 نيسان الجاري خلفا للدكتور انطوان جبران الذي احيل على التقاعد.