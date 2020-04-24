رئيس الحكومة: ملتزم حماية الجيش والرهان على عناصره لحفظ الوطن

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أكّد رئيس الحكومة حسان دياب أنّ كلّ لحظة أمضاها في وزارة الدفاع ستبقى شمعة تضيء عتمة الليل الذي يخيّم على لبنان".



وأضاف في كلمة ألقاها خلال زيارة وزارة الدفاع في اليرزة: "المؤسسة العسكرية نموذج للوحدة الوطنية ولم تتسلل إليها الصراعات على منصات الطائفية والمذهبية والجيش درع لبنان وهو حامي الوحدة الوطنية وصمام الأمان الذي يحفظ استقرارنا".



ووجه دياب التحية لقائد الجيش العماد جوزاف عون وإلى كلّ الضباط وعناصر الجيش لما يقومون به من دور يحمي ويصون البلد.



وشدد على أنّه "ملتزم حماية الجيش اللبناني لأنّني مؤمن بدوره ومقتنع بأنّه الأرض الصلبة التي يمكن بناء أعمدة الدولة عليها".



وتوجه دياب لضباط وعناصر الجيش بالقول: "الرهان عليكم لمنع العابثين بأمن الوطن من تحقيق مخططاتهم وتعلمون أنّ ثقتي بكم كبيرة وثقة اللبنانيين تتحمّلون من أجلها الكثير من الأعباء".