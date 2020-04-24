أمن الدولة: كل ما ورد في "شتول أمنية" عار عن الصحة

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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الاعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:

ورد في إحدى الصحف المحلية خبرٌ تحت عنوان:"شتول أمنية" تناول معلومات مختلقة عن استلام المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا شتولاً زراعية من وزير الزراعة مُلمّحة الى التباس في وجهة استخدامها.

إنّ المديرية العامة لأمن الدولة تنفي ما ورد في الخبر جملة وتفصيلاً وتؤكد عدم حصول اي تواصل بين المدير العام ووزير الزراعة بهذا الشأن، كما تحتفظ بحقها بسلوك الطرق القانونية بشأن مختلقي ومروجي الأخبار الكاذبة التي تتناول المديرية العامة وعناصرها، وتدعو وسائل الإعلام كافة الى توخّي الدقة ومراجعتها قبل نشر او تداول اي خبر يتعلق بها.