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منخفض عاصف وأمطار طوفانية في لبنان..

24
APRIL
2020
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قال الأب ايلي خنيصر، المتخصص بأحوال الطقس، عبر صفحته على "فايسبوك" أن الضغوط المنخفضة تسيطر على اوروبا وغرب آسيا (من قِبل المنخفض الإيسلاندي) وعلى الشرق الأوسط وشمال افريقيا (من قِبل منخفض البحر الأحمر)، ممّا يجعل الدول العربية الواقعة على الحوض الشرقي للبحر المتوسط، عرضة للرياح الشمالية الغربية الباردة بخاصة الأردن حيث يُنتظر ان تلامس سرعة الرياح 90 كم في الساعة وفي جنوب لبنان 80 كم في الساعة وذلك بين مساء الجمعة وصباح يوم السبت.
 
من جهة ثانية سوف يستقطب الضغط المنخفض فوق لبنان وفلسطين الأمطار الغزيرة التي اجتاحت اليونان وجنوب تركيا بحيث ستصطدم بالجبهة الي تعبر فوق لبنان برياح جنوبية ساخنة مصدرها سيناء، فترتفع نسبة الرطوبة فجر السبت الى 95% وتتكدس السحب الركامية فتتشكل الصواعق والعواصف الرعدية مصحوبة بتساقط كثيف للبرَد وامطار طوفانية بخاصة في ساعات الظهيرة.
 
كيف ستتوزّع الأمطار بحسب المناطق من حيث كمية الهطولات بين ظهر الجمعة وظهر يوم الاحد؟
 
درجة اولى 100/130 مم
انطلياس، الرابية، النقاش، الضبية، زوق مصبح، زوق مكايل، جونية، حريصا، بطحا، ساحل علما، غادير، عمشيت وطبرجا، نهر ابراهيم، الصفرا، جبيل.
 
درجة ثانية 70/90 مم
شكا والبترون، بشري، زغرتا، كسروان (مناطق جبلية) المتن ( ساحلاً وجبلا)، بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف، الدامور، الناعمة، بحمدون، صيدا، صور، رميش، بنت جبيل، الساحل السوري.
 
درجة ثالثة 40/60 مم
مرجعيون، جزين، البقاع الغربي (راشيا الوادي) طرابلس، الكورة، عكار والضنية.
 
درجة رابعة 15/30 مم
البقاع الوسط والشمالي
تشتد سرعة الرياح مساء الجمعة بخاصة بين الدامور وصور لتلامس 70 كم و80 في ساعات الليل ويبدأ تساقط الأمطار المحلية بعد ظهر الجمعة لتشتد غزارتها ليلاً وصباح السبت، امّا وقت الذروة فهو بين العاشرة قبل الظهر والثالثة بعد الظهر بحيث يضرب البرَد بشكل كثيف المناطق ذات الدرجة الاولى والثانية بشكل ملحوظ ويُحتمل ان يكون متوسط الحجم (٢ سنتم)
تتساقط الثلوج صباح السبت على 2000 متر وتتدنى فجر مساء السبت لتلامس 1850 متراً.
 
الحرارة على الساحل: 25 نهاراً ليوم الجمعة و 19 نهاراً ليوم السبت و 14 ليلا
في البقاع: 26 نهاراً ليوم الجمعة و 16 ليوم السبت و 7 ليلاً
على الجبال 1200 متر: 22 نهاراً ليوم الجمعة و 11 ليوم السبت و 7 درجات ليلاً
على الجبال 2000 متر: 13 نهاراً ليوم الجمعة و درجة درجات ليوم السبت و -2 ليلاً،
الرطوبة: بين 80 و 95%
الرياح: شمالية غربية الى جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 25 كم في الساعة تشتد لتلامس 80 كم في الساعة
الضغط الجوّي:1005hpa
 
 
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