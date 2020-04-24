أبو زيد: شهادة الارمن والسريان بإسم مسيحيي الشرق تتكامل مع شهادة أجدادنا في جبال لبنان

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غرّد النائب السابق أمل ابو زيد في ذكرى المجازر الارمنية والسريانية فقال " أكثر من ١٠٠ سنة مرّت على الابادة الارمنية ومجازر سيفو السريانية ، لكن القضية بقيت حاضرة وحفظها أصحابها بعيداً من اليأس والنسيان وحملوها الى دول العالم لانتزاع إعتراف بها ".

واضاف " إن الشهادة التي قدّمها إخواننا الارمن والسريان هي شهادة بإسم مسيحيي الشرق تتكامل مع شهادة أجدادنا في جبال وأودية لبنان ، وما حضورهم الى هذه الارض هرباً من الاضطهاد إلا تأكيد على رسالة لبنان التاريخية كموطن للحريات ومتى فقد لبنان حريته لا يعود لبنان ".