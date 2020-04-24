105 أعوام والمسيرة مستمرة (سوسي سركيسيان)

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في خضم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعيشها المواطن اللبناني، الى جانب الأزمة الصحية وأقصد بها انتشار وباء الكورونا ، تساءلت مرارا عن كيفية التعبير عن أفكاري ومشاعري حيال ذكرى الإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعب الأرمني على يد العثمانيين في 24 نيسان من العام 1915 .



أقولها بصدق ... ترددت بعض الشيء مشككة بقابلية القراء على مشاركتي هذا المضمون باعتباره يخص الارمن بالدرجة الأولى ، وقلت في نفسي : ما علاقة العالم والمحيط بمأساة الأرمن ؟



ولكن كالعادة ، كان ذلك الصوت الخفي يناديني من أعماق القبور ، ترافقه مشاهد قتل المليون ونصف المليون من الأبرياء العزل وتعذيبهم في الصحاري ، والتنكيل بهم ....ذلك الصوت الصارخ:



" لا تتراجعي....

أكملي المسيرة ...مسيرة المطالبة باسترجاع كل الحقوق المسلوبة من قبل الأتراك . "

105 أعوام مرت وما زالت الذاكرة حية ...



105أعوام مرت والمأساة تنخر عظامنا ، وتجعلنا أكثر إصرارا من ذي قبل .....

كيف ننسى شهدائنا وحقنا بأرض أجدادنا ؟

كيف ننسى مااقترفته السلطة العثمانية من جرائم بحق الشعب الأرمني ، من تهجير وقتل وتدمير للمعالم الأثرية ، وتحويل الكنائس الى اصطبلات .....؟



كيف ننسى إنكار تركيا ( الوريثة الوحيدة للسلطنة العثمانية ) ومواجهتنا بالأكاذيب والأخبار الملفقة ؟

كيف ننسى تغاضي الدول العظمى عن الحقيقة من أجل تحقيق مصالحها وتطبيق استراتيجياتها ؟

سوف أتلو عليكم قصة رواها لي والدي من مجموعة الروايات والأحداث التي عايشها كل أرمني إبان المجازر .

حاول جدي الهروب من التجنيد الاجباري ، متكبدا كل المصاعب والعوائق ، متسلقا الجبال ، مختبئا في الكهوف ، وقد نجى بأعجوبة من جنود يلاحقون الفارين بسبب اتقانه اللغة الكردية .....



كان همه العودة للإطمئنان على عائلته وأقاربه .....ولكن .... ما شاهده كان أكثر إيلاما ولوعة ...

ما كاد يصل الى مشارف قريته ،حتى لاحت بيوتها محروقة ، شبه مدمرة ، شوارعها مخيفة غير مأهولة .......

وعندما اقترب من حيه سرا ، مخبئا وراء الجدران والأزقة ، لمح امرأة عجوزة يعرفها .. سحبته من يده

وأدخلته ذريبة ، و أخذت تتوسله لعدم البقاء .



حاولت إخباره وهي تتمتم ، لكن لم تكن آذانه صاغية ... لم يدرك حقيقة الوضع إلا عندما اكتشف ما حصل

فعليا في داره : سبعة نساء من ضمنهن زوجته ووالدته ، أخواته وزوجات إخوانه قد أمسكن بأيدي بعضهن وشكلن حلقة دائرية وأحرقن أنفسهن طوعا كي لا يستسلمن للأتراك الذين لن يرحموا أحدا ...

هل يستطيع أي إنسان تخيل تلك اللحظة ، لحظة الصدمة الكبرى .... لحظة لمس الرماد باعتباره من أثر الأحبة ...لحظة فقدان كل أفراد عائلته ...لحظة تمني الموت على البقاء وحيدا ، مظلوما ...



هذه نسخة من آلاف وملايين الروايات التي يحملها الارمن في ذاكرتهم ....

أما المؤسف بعد كل هذه الأعوام هو عدم الاعتراف بل الإنكار ، والاعتقاد أن الحقائق التاريخية حفنة رمال تمحوها الرياح ...

أقول وأعيد القول أن القضية الأرمنية غير منسية لدى الأرمن ، بل هي رمال متحركة تحت أقدام الأتراك لحين استرجاع كل الحقوق المسلوبة ...



