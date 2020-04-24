عناوين الصحف ليوم الجمعة 24 نيسان 2020

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الأخبار: «كورونا»: إصابات مخيم الجليل ترفع منسوب الحذر

سلامة لدياب: سأتفرج على الليرة تنهار!

الديار: رياض سلامة ليس مسؤولا عن سقوط الليرة بل الخلافات السياسية وعدم تطبيق الاصلاحات والبيان الوزاري

توجيه التهمة للمركز الماروني الاول ماليا لن يمرّ... ورياض سلامة حقق انجازات كبرى لكل اللبنانيين

نداء الوطن: "حزب الله" يضغط في الشارع... وعون ودياب يستدرجان "العروض"

كلكن... "رياض سلامة"

البناء: 14 دولة أكثر من 1000 إصابة يومياً و50 فوق الـ 100 ولبنان في فئة ثالثة أقل من 100 الدولار لامس الـ 4000 ليرة… وأصحاب التحويلات ينتفضون… ومطالبات بتغيير سلامة الحكومة تُنهي اليوم ورقتها الاقتصاديّة… والتواصل بين برّي ودياب يُنهي مناخ التوتر

النهار: الدولار الحارق يحرّك شهية التضحية بالحاكم!

اللواء: إشتباك الدولار: رياض سلامة في عين العاصفة؟

«المركزي» يرفض تزويد عويدات بأصحاب الحسابات المحوّلة.. والتظاهرات تسقط التعبئة



الجمهورية: جنون الدولار بلا حسيب أو رقيب

the daily star: Berri urges govt to halt dramatic fall of pound

l'orient le jour: La prestation du Parlement « déçoit » la communauté internationale