أسرار الصحف ليوم الجمعة 24 نيسان 2020

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر مصرفية إن تراجع مصرف لبنان عن تعميم صرف التحويلات الطازجة بالدولار إلى الليرة اللبنانية كفيل بإعادة قدر من الاستقرار إلى سوق الصرف لأنه يؤمن قرابة عشرين مليون دولار يومياً في سورق الطلب على الليرة ويغطي طلباً موازياً على الدولار من دون الضغط على سعر الصرف وسعي مصرف لبنان لوضع اليد عليها قد يتسبب ببلوغ السعر 10 آلاف ليرة للدولار.

كواليس

قالت مصادر عراقية إن اجتماعاً ضمّ رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي وكتائب حزب الله في العراق التي سبق ووجهت له الاتهام بالتورط في اغتيال القائدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس اتفق فيه على لجنة مشتركة للملف وسحبه من التداول السياسي ورفع فيتو الكتائب على تسمية الكاظمي لرئاسة الحكومة.



نداء الوطن: خفايا

يستغرب بعض المعنيين بعمل لجنة الطوارئ إتجاه الحكومة نحو تخفيف إجراءات التعبئة العامة، منبهاً إلى أنّ تجارب بعض الدول مع هذه الخطوة لم تكن مشجعة وقد تؤدي إلى موجة انتشار جديدة للوباء.

انتقدت أوساط تربوية بارزة قيام جمعية صيداوية بتوزيع دفعة من المستحقات المالية لمعلمي مدارسها بطريقة متفاوتة بين دفعة وأخرى، علماً أنها جزء من رواتبهم المتراكمة منذ ثلاثة أشهر.



اللواء: اسرار

همس

تناهت إلى مسامع مسؤولين أن خطة أعدت بإحكام لإعادة تحريك الشارع ، بعد مرور 100 يوم، لإسقاط التجربة الحكومية الحالية!



غمز

أصر نائب فاعل في كتلة بارزة على قرار اتخذه بالاستقالة، من دون معرفة الموقف الحقيقي للكتلة التي ينتمي إليها.



لغز

تنام مصارف معروفة على تحويلات واردة من لبنانيين إلى ذويهم، لتعزيز محفظتها، وإعطائها إلى أصحابها بالليرة اللبنانية؟!