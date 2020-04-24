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" المستقبل" يستمر باللعب على وتر الشارع كسلاح ثانٍ ...

24
APRIL
2020
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بموازاة سلاح الدولار المستخدم بمعركة إسقاط الحكومة وتثبيت الانهيار المالي تمهيداً لوضع لبنان في حضن صندوق النقد الدولي، استمرّ تيار المستقبل باللعب على وتر الشارع كسلاح ثانٍ، وأفادت المعلومات عن حركة غضب شعبي كبير في قرى تعلبايا وسعدنايل والمرج ومجدل عنجر وجلالا ومحيطها، نتيجة تخطي سعر صرف الدولار أربعة آلاف ليرة والغلاء المستفحل، ما دفع بعض الشبان الى محاولة التجمع للاحتجاج قرب المدافن أمام الجامع الكبير في تعلبايا على الطريق العام، فتدخل الجيش لمنعهم من قطع الطريق الدولية، وحصل إشكال بينه وبين المحتجين وجرى رشق الجيش بالحجارة ما أدى الى الرد بإطلاق النار في الهواء والرد بالقنابل الدخانية والهراوات، وبالرصاص المطاطي احياناً، وسقط نتيجة ذلك نحو عشرة جرحى من المحتجين عرف منهم ع.أ.ر، وم.ح. وعدد من الجنود، قبل أن يهدأ الوضع نسبياً وتراجع الجيش بعيداً عن المحتجين نحو 300 متر، لكن التوتر استمرّ حتى المساء. وأفيد أن أهالي هذه القرى نزلوا بكثافة الى الشوارع في قراهم.

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