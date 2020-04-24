مصادر وزارية: عدم وجود اتجاه لتطيير سلامة ؟

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وصفت مصادر وزارية لـ"نداء الوطن" ما يجري من تحركات احتجاجية في الشارع بـ"الأمر الخطير"، وشددت في الوقت عينه على "عدم وجود اتجاه لتطيير رياض سلامة لأنّ ذلك من شأنه أن يعقّد الأمور أكثر ويرفع منسوب الخطورة"، كاشفةً أنّ اللقاء الذي جمع دياب بسلامة ليل الأريعاء "لم يكن سلبيا".

وعن فحوى الكلمة التي سيلقيها رئيس الحكومة إثر جلسة مجلس الوزراء اليوم، اكتفت المصادر بالقول: "سيتحدث عن الأوضاع في البلد لكنه لن يتطرق إلى الورقة الإصلاحية المالية باعتبار أنّ الكلام لا يزال مؤجلاً بشأنها إلى وقت لاحق بعد بلورة صورة المناقشات الأخيرة حيالها".