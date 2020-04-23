المجلس الشيعي الأعلى يحدد أول يوم لشهر رمضان!

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اصدر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة آية الله الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان البيان التالي: لما لم يثبت لدينا رؤية هلال شهر رمضان للعام 1441 هجري، فان يوم الجمعة في 24 نيسان عام 2020 ميلادي هو إكمال عدة شهر شعبان، وعليه فان يوم السبت في 25 نيسان هو أول أيام شهر رمضان المبارك.





ونحن نهنىء المسلمين بهذا الشهر المبارك، و نسأل الله تعالى أن يجمع كلمتهم على التوحيد والتقوى والمحبة ليكون صومهم انطلاقة روحانية يفتحون فيها صفحة جديدة بيضاء نقية تستمد من معاني الصوم الصبر والورع و نسأله سبحانه أن يتقبل الله صيام الصائمين ودعاءهم وصلاتهم ويسدد خطاهم ويوفقهم لكل خير.





ونبتهل إلى الباري عز وجل أن يمن على العرب والمسلمين واللبنانيين بالخير والبركة والتوفيق وان يحفظ بلادنا وإخواننا في الوطن والإنسانية والإيمان من البلاء والوباء.